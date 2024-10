La Severoceská Filharmonie Teplice in concerto a Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Con ildella, storica compagine ceca della città di, comincia, martedì 22 ottobre (ore 20.30) la programmazione musicale ideata per il Teatro Acacia didall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste di Divitiis. Una serata, realizzata in collaborazione con il CIDIM e con il sostegno del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca, che offre la scena ad una delle istituzioni sinfoniche più antiche d’Europa, diretta per l’occasione dal maestro Alfonso Scarano e che accoglie tra le sue fila la violinista Giulia Rimonda. «Sarà l’occasione per ascoltare – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – una eccellente violinista come Giulia Rimonda e un’orchestra di grande tradizione con un programma di grande fascino».