Juve-Lazio 1-0, Alessio Buzzanca sbotta: "Si può avere prima o poi un arbitraggio normale allo Stadium e un dirigente che…"

Nell'anticipo del sabato sera, la Juventus ha sconfitto la Lazio per 1-0, grazie ad una autorete di Gila al minuto 85, con i biancocelesti che hanno giocato in dieci dal minuto 24, a causa dell'espulsione di Romagnoli, per fallo da ultimo uomo su Kalulu. Il giornalista di "Radio Laziale", Alessio Buzzanca, poco dopo la fine

Fabiani furioso a Dazn: «Complimenti alla Juve, ma c’è difformità di giudizio! Il Var così non funziona, ecco perché» - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato così della sconfitta contro la Juve ai microfoni di Dazn Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Juve-Lazio, il direttore sporti ... (lazionews24.com)

Lazio: furia Fabiani, 'c'è un pugno di Luiz a Patric' - TORINO, 19 OTT - La sfida tra Juventus e Lazio ha lasciato enormi strascichi polemici nello spogliatoio biancoceleste. "L'arbitro non centra nulla, ma in sala Var devono spiegare perché non è stato ri ... (mattinopadova.gelocal.it)

Calcio, Juventus e Milan vittoriose negli anticipi di Serie A. Napoli e Inter chiamate alla risposta - Oggi si sono giocati quattro anticipi validi per l'ottava giornata della Serie A. La Juventus ha sconfitto la Lazio per 1-0 nel big match, imponendosi di ... (oasport.it)