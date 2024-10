Flussi regolari? La linea Schlein non regge (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Pd, che non può più difendere i porti aperti, invoca ingressi legali. Ma a parte il problema della concorrenza al ribasso sui salari, i dati mostrano che le prospettive d’impiego per chi arriva sono solo di breve periodo. E poi c’è chi sfrutta il sistema a scopi truffaldini. Laverita.info - Flussi regolari? La linea Schlein non regge Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Pd, che non può più difendere i porti aperti, invoca ingressi legali. Ma a parte il problema della concorrenza al ribasso sui salari, i dati mostrano che le prospettive d’impiego per chi arriva sono solo di breve periodo. E poi c’è chi sfrutta il sistema a scopi truffaldini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Mantovano : "Da Cdm ok a decreto legge gestione flussi regolari" - Lo ha annunciato in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano che ha sottolineato: "Si tratta dell'esito del lavoro congiunto tra vari ministeri. (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2024 "Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle ... (Iltempo.it)

Migranti - Mantovano : "Da Cdm ok a decreto legge gestione flussi regolari" - Un gruppo tecnico di lavoro aveva coordinato una ricognizione sull'andamento dei flussi regolari che poi aveva costruito la base per l'esposto che la presidente del Consiglio ha presentato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai primi di giugno". Lo ha annunciato in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano che ha sottolineato: "Si tratta ... (Liberoquotidiano.it)

Migranti - il piano del governo per flussi davvero regolari : controlli preventivi - verifica dei contratti e più click day - A presentarlo alle parti sociali è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, precisando che si tratta di “ipotesi aperte” a “suggerimenti e proposte” di organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e delle associazioni di volontariato e umanitarie, con cui oggi ha avuto tre distinti colloqui a Palazzo Chigi. (Secoloditalia.it)