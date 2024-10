F1 GP Stati Uniti Vasseur | T-Tray? Se vero sarebbe più che barare sarebbe una cosa enorme

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Le cose sono andate bene, anche se il risultato non è quello che ci aspettavamo”. Così Fredericai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche sprint del Gran Premio degli. “Con le hard eravamo davanti a tutti, con le soft siamo andati abbastanza bene. In Q3 ci è mancato un po’ di passo, ma nel complesso c’è continuità con le ultime gare. Non mi aspettavo una doppietta, ma meglio del terzo e quinto posto. Comunque siamo davanti e siamo tutti vicini. Abbiamo un buon passo gara, Verstappen e le Mercedes sonopiù veloci con le soft”.aggiunge: “La vittoria è possibile, il passo è stato molto buono. Errore di Leclerc? No, ci sono diversi dossi e quelle due curve sono molto irregolari”. Il team principal della Rossa parla del caso T-: “Non conosco i dettagli, ma sicuramente non è permesso cambiare l’assetto tra le qualifiche e la gara.