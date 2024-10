È finita l’era del mascara nero? (Di sabato 19 ottobre 2024) Da sempre, il mascara nero è considerato un evergreen beauty per tutte le donne. Un cosmetico irrinunciabile, un alleato di bellezza prezioso per donare profondità allo sguardo e renderlo magnetico. Dalla sua invenzione, il mascara ha la capacità di trasformare il look di chi lo indossa, valorizzando le ciglia e rendendole più folte e voluminose (non a caso, in tante sostengono che con un velo di mascara il viso cambi completamente). Eppure, nonostante la sua popolarità, forse qualcosa sta cambiando. Il mascara nero sembra aver perso parte del suo appeal. Ma capiamo perché. Il mascara nero attraverso i secoli La storia del mascara passa attraverso storie di rivoluzioni. Amica.it - È finita l’era del mascara nero? Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Da sempre, ilè considerato un evergreen beauty per tutte le donne. Un cosmetico irrinunciabile, un alleato di bellezza prezioso per donare profondità allo sguardo e renderlo magnetico. Dalla sua invenzione, ilha la capacità di trasformare il look di chi lo indossa, valorizzando le ciglia e rendendole più folte e voluminose (non a caso, in tante sostengono che con un velo diil viso cambi completamente). Eppure, nonostante la sua popolarità, forse qualcosa sta cambiando. Ilsembra aver perso parte del suo appeal. Ma capiamo perché. Ilattraverso i secoli La storia delpassa attraverso storie di rivoluzioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E’ la nuova tendenza make up intensa e coraggiosa che ha conquistato le passerelle… - Scopri la tendenza trucco che ha conquistato le passerelle make up dark gothic make up come realizzare il new goth make up ... (myluxury.it)

Claudia Gerini, rilancia l’hair look da diva Old Hollywood (con il trucco romantico) - S ul tappeto rosso dell’anteprima di U.S. Palmese dei fratelli Manetti Bros, Claudia Gerini è la più bella di tutte. Con il nuovo taglio a onde scolpite, che rilancia in chiave attuale il concetto di ... (iodonna.it)

Menopausa: basta vedere tutto nero - Destigmatizzare la menopausa è diventata la nuova battaglia di molte donne, non solo celebri, anche molti medici come Monica Calcagni, ginecologa, ostetrica e divulgatrice sui social e autrice di «Più ... (vanityfair.it)