Dove e quando si farà la prossima America's Cup? Le ipotesi per l'anno e la località (Di sabato 19 ottobre 2024) Team New Zealand ha difeso la America's Cup, sconfiggendo INEOS Britannia per 7-2 nella serie andata in scena nelle acque di Barcellona. Il sodalizio neozelandese si è imposto in maniera nitida contro i britannici, dimostrando una superiorità tecnica davvero nitida nel corso delle regate disputate in terra catalana: Peter Burling e compagni sono stati semplicemente impeccabili, tramortendo l'equipaggio guidato da Ben Ainslie e mettendo le mani sulla Vecchia Brocca per la quinta volta nella loro storia. I Kiwi prolungano la propria era e conservano il possesso sul trofeo sportivo più antico del mondo, che detengono dal 2017. Team New Zealand avrà ora il diritto di decidere tutto, ancora una volta: Dove, quando e con che regole disputare la prossima edizione della America's Cup.

