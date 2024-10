Da Forlì a Manila, un nuovo successo internazionale per il pole dancer: devolve il premio ai bimbi di strada filippini (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è confrontato con atleti da ogni parte del mondo, dopo anni di arduo costante lavoro nella sua disciplina, ovvero la pole dance. Ha partecipato recentemente all'International aerial cup a Manila, nelle Filippine, laureandosi 'Overall champion' e decidendo di devolvere il premio in denaro ai Forlitoday.it - Da Forlì a Manila, un nuovo successo internazionale per il pole dancer: devolve il premio ai bimbi di strada filippini Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Si è confrontato con atleti da ogni parte del mondo, dopo anni di arduo costante lavoro nella sua disciplina, ovvero ladance. Ha partecipato recentemente all'International aerial cup a, nelle Filippine, laureandosi 'Overall champion' e decidendo dire ilin denaro ai

Da Forlì a Manila, un nuovo successo internazionale per il pole dancer: devolve il premio ai bimbi di strada filippini - Daza non aveva aspettative, ma era focalizzato sull'obiettivo di aiutare i bimbi di strada: "Mi sono sentito uno di loro, ho danzato come uno di loro. Quando ho sentito il mio nome ho pensato che io c ... (forlitoday.it)

