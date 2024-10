Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Fedez non riescono a vendere la casa sul lago di Como: “Scartata da 10 acquirenti, vogliono troppi soldi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Altro chea prima vista, tanto per citare il titolo del programma sbanca ascolti di Real Time, la villa dei Ferragnez l’hanno vista dieci potenziali(tutti molto liquidi, viene facile immaginarlo) ma nessuno ne è rimasto così folgorato da decidere di acquistarla. A svelarlo è stato Il Foglio, secondo cui Villa Matilda, a Pognana Lario – 700 abitanti sulla sponda orientale deldi, dieci minuti di barca da Villa d’Este – sta sul mercato da sei mesi ma la messa in vendita si sta rivelando più complicata del previsto. Eppure, non si può dire che la dimora acquistata un anno fa da(che ne è il proprietario) non abbia goduto di visibilità. Quanto positiva, è tutto da vedere. Ma che cosa si dice su quella sponda deldi? Il gossip più gustoso è quello sul prezzo richiesto dai Ferragnez, una cifra da capogiro.