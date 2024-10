Calcio, Serie A: Milan-Udinese 1-0 (Di sabato 19 ottobre 2024) 20.07 Il Milan torna a vincere.Ne fa le spese l'Udinese, battuta 1-0 e superata in classifica: 14 punti contro 13. Il Milan prende l'iniziativa e passa con Chukwueze servito da Pulisic dopo strappo di Okafor (13'). Okoye nega il raddoppio a Morata.Svolta al 29':Reijnders atterra Lovic da ultimo uomo,Milan in dieci. Ehizibue buca Maignan ma in fuorigioco. Ripresa.Ehizibue ci riprova senza successo. L'Udinese preme ma il Milan spreca con Pulisic e Abraham.Brivido nel recupero: il Var annulla un gol di Kabasele per precedente offside. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 20.07 Iltorna a vincere.Ne fa le spese l', battuta 1-0 e superata in classifica: 14 punti contro 13. Ilprende l'iniziativa e passa con Chukwueze servito da Pulisic dopo strappo di Okafor (13'). Okoye nega il raddoppio a Morata.Svolta al 29':Reijnders atterra Lovic da ultimo uomo,in dieci. Ehizibue buca Maignan ma in fuorigioco. Ripresa.Ehizibue ci riprova senza successo. L'preme ma ilspreca con Pulisic e Abraham.Brivido nel recupero: il Var annulla un gol di Kabasele per precedente offside.

Dopo il rigorino ecco l’espulsioncella : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - C’è anche l’espulsioncella. Il fallo comporta l’espulsione e quindi il Milan resta in dieci uomini per più di mezza partita. Resta solo Reijnders a inseguirlo. Il contatto ci sarà pure stato ma non abbiamo visto alcuna volontarietà da parte di Reijnders. Le regole sono chiare, in fondo l’arbitro Chiffi ha applicato il regolamento. (Ilnapolista.it)

L’espulsioncella si aggiunge al rigorino : il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca - L’espulsioncella si aggiunge al rigorino: il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca. Andata in scena a Milano nel corso di Milan-Udinese. Lovric è nettamente davanti.  L'articolo L’espulsioncella si aggiunge al rigorino: il nuovo calcio stavolta colpisce il Milan di Fonseca sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Calciomercato Milan - addio Leao? Arrivano 100 milioni da parte di quel club - Calciomercato Milan, il Barcellona è pronto a piombare su Rafael Leao: pronta un’offerta da 100 milioni di euro al club rossonero Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan potrebbe salutare Rafael Leao in vista della prossima estate. Il dossier di Washington Harbour spiega che nelle proiezioni del management del club, in 4 anni e mezzo, il valore di Leao è […]. (Calcionews24.com)