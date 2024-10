Blitz antidroga: due arresti in centro storico (Di sabato 19 ottobre 2024) Blitz antidroga nel cuore di Genova: i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato due giovani senegalesi, di 18 e 21 anni, colti in flagranza di reato mentre cedevano dosi di hashish e crack a un assuntore in piazza della Commenda. Entrambi irregolari sul territorio e con precedenti Genovatoday.it - Blitz antidroga: due arresti in centro storico Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)nel cuore di Genova: i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato due giovani senegalesi, di 18 e 21 anni, colti in flagranza di reato mentre cedevano dosi di hashish e crack a un assuntore in piazza della Commenda. Entrambi irregolari sul territorio e con precedenti

