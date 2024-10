United Cup 2025, Paolini e Cobolli guidano la squadra italiana (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’entry list della United Cup 2025, evento che apre la stagione tennistica dal 27 dicembre al 5 gennaio 2025 tra Sydney e Perth. L’Italia è guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli e va a caccia di un buon risultato, ma soprattutto i nostri proveranno a entrare subito in forma in vista del primo Slam stagionale. La squadra comprende anche al maschile Matteo Gigante e Andrea Vavassori, mentre al femminile ci sono Sara Errani e Angelica Moratelli. 18 le Nazioni al via, di cui 2 da comunicare a novembre. ENTRY LIST United CUP 2025 1. USA ATP – Taylor Fritz, Denis Kudla, Robert Galloway WTA – Coco Gauff, Danielle Collins, Desirae Krawczyk 2. POLONIA ATP – Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zielinski WTA – Iga Swiatek, Maja Chwalinska, Alicja Rosolska 3. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’entry list dellaCup, evento che apre la stagione tennistica dal 27 dicembre al 5 gennaiotra Sydney e Perth. L’Italia è guidata da Jasminee Flavioe va a caccia di un buon risultato, ma soprattutto i nostri proveranno a entrare subito in forma in vista del primo Slam stagionale. Lacomprende anche al maschile Matteo Gigante e Andrea Vavassori, mentre al femminile ci sono Sara Errani e Angelica Moratelli. 18 le Nazioni al via, di cui 2 da comunicare a novembre. ENTRY LISTCUP1. USA ATP – Taylor Fritz, Denis Kudla, Robert Galloway WTA – Coco Gauff, Danielle Collins, Desirae Krawczyk 2. POLONIA ATP – Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Jan Zielinski WTA – Iga Swiatek, Maja Chwalinska, Alicja Rosolska 3.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

United Cup 2025 : i primi nomi per la nuova edizione. Presenti Gauff - Fritz - Zverev e Zheng - Sempre rimanendo nel continente americano, è certa la presenza in quota Canada di Felix Auger-Aliassime e di Leylah Fernandez. . Dieci squadre entreranno con i cinque migliori e le cinque migliori dei ranking ATP e WTA, mentre le altre otto entreranno con il miglior ranking combinato maschile-femminile. (Oasport.it)

Formazioni ufficiali Porto-Manchester United - Europa League 2024/2025 - Va in scena al Do Dragao uno degli incontri più avvincenti di questo turno europeo tra due squadre che ambiscono a ben altri palcoscenici. Non sarà però facile farlo in Portogallo, tanto che secondo i bookies sarà la squadra di casa a partire favorita. Ecco le scelte dei due allenatori. . FORMAZIONI UFFICIALI PORTO-MANCHESTER UNITED PORTO: In attesa MANCHESTER UNITED: In attesa The post ... (Sportface.it)

Highlights e gol Manchester United-Tottenham 0-3 : Premier League 2024/2025 (VIDEO) - VIDEO The post Highlights e gol Manchester United-Tottenham 0-3: Premier League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Al 41? Bruno Fernandes entra in modo duro su Maddison e riceve il rosso diretto. La partita dello United finisce qui. Al 3? è Johnson a firmare l’1-0 su assist di Van de Ven. (Sportface.it)