Uccisione di Sinwar Biden esorta Netanyahu ad andare avanti verso il cessate il fuoco

Giovedì l'esercito israeliano ha ucciso il leader politico di Hamas, Yahya Sinwar, che era ricercato da oltre un anno. Sinwar era considerato uno degli organizzatori degli attacchi del 7 ottobre, durante i quali sono state uccise circa 1.200 persone e 250 sono state prese in ostaggio. Secondo le prime informazioni rilasciate dall'esercito e verificate dal New York Times, la morte di Sinwar non è stata il risultato di un'operazione pianificata o basata su informazioni di intelligence, ma è stato ucciso durante un pattugliamento di routine a Rafah, dove una brigata israeliana ha ingaggiato uno scontro con tre miliziani di Hamas. Solo alla fine dell'operazione, i soldati hanno riconosciuto Sinwar tra i corpi.

