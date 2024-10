Truffe agli anziani: un arresto e 16 crimini scoperti in diverse regioni italiane (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le Truffe ai danni degli anziani si sono ampliate in Italia, portando all’arresto di un giovane e all’indagini su altri complici. Un’operazione condotta dai Carabinieri ha messo in luce un sistema di raggiri ben organizzati, che ha spaziato da nord a sud del Paese. Questo articolo esplorerà i dettagli dell’operazione “True Justice 6“, le modalità di esecuzione delle Truffe e il profilo degli individui coinvolti. l’operazione “True Justice 6” e l’arresto L’operazione “True Justice 6” si è rivelata cruciale nella lotta contro i crimini di truffa, in particolare quelli mirati agli anziani. I Carabinieri della Compagnia di Osimo, in collaborazione con quelli di Napoli – Bagnoli, hanno messo in atto controlli serrati che hanno portato all’arresto di un giovane di 20 anni originario di Napoli. Gaeta.it - Truffe agli anziani: un arresto e 16 crimini scoperti in diverse regioni italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Leai danni deglisi sono ampliate in Italia, portando all’di un giovane e all’indagini su altri complici. Un’operazione condotta dai Carabinieri ha messo in luce un sistema di raggiri ben organizzati, che ha spaziato da nord a sud del Paese. Questo articolo esplorerà i dettdell’operazione “True Justice 6“, le modalità di esecuzione dellee il profilo degli individui coinvolti. l’operazione “True Justice 6” e l’L’operazione “True Justice 6” si è rivelata cruciale nella lotta contro idi truffa, in particolare quelli mirati. I Carabinieri della Compagnia di Osimo, in collaborazione con quelli di Napoli – Bagnoli, hanno messo in atto controlli serrati che hanno portato all’di un giovane di 20 anni originario di Napoli.

Arrestato un diciottenne per truffe a danno di anziani : inganno e aggressioni nel Pollino - L’operazione, avvenuta su ordine del giudice delle indagini preliminari di Castrovillari, ha rivelato un modus operandi completamente svilente, in cui la fiducia degli anziani è stata sfruttata per orchestrare due raggiri distinti. Infine, un terzo collaboratore ha fatto visita a casa della signora, riuscendo a farsi consegnare soldi e gioielli mentre la vittima, sopraffatta dalla situazione, si ... (Gaeta.it)