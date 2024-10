The Dead don’t Hurt – I morti non soffrono, recensione RoFF19: il western dolente di Viggo Mortensen (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di The Dead don’t Hurt – I morti non soffrono, opera seconda di Viggo Mortensen qui anche protagonista: un western anticlimatico e rarefatto, dai tempi dilatati, che propone l’amore come unico antidoto ai soprusi Se The Dead don’t Hurt – I morti non soffrono è un indizio di dove la visione registica di Viggo Mortensen stia andando, dopo l’esordio di Falling, lo si capisce sin da subito. Perché il western dell’attore e regista danese, dopo una partenza fulminante e violenta, si adagia su territori dilatati da slow burner, modella i propri personaggi attorno ad una struttura a strati e ad una narrazione non lineare e monta lentamente la tensione fino ad esplodere nel finale, parlando di come l’amore sia l’unica risposta possibile all’insensatezza della violenza. Bravissimi Vicky Krieps e Danny Huston, oltre allo stesso Morgensen. .com - The Dead don’t Hurt – I morti non soffrono, recensione RoFF19: il western dolente di Viggo Mortensen Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi The– Inon, opera seconda diqui anche protagonista: unanticlimatico e rarefatto, dai tempi dilatati, che propone l’amore come unico antidoto ai soprusi Se The– Inonè un indizio di dove la visione registica distia andando, dopo l’esordio di Falling, lo si capisce sin da subito. Perché ildell’attore e regista danese, dopo una partenza fulminante e violenta, si adagia su territori dilatati da slow burner, modella i propri personaggi attorno ad una struttura a strati e ad una narrazione non lineare e monta lentamente la tensione fino ad esplodere nel finale, parlando di come l’amore sia l’unica risposta possibile all’insensatezza della violenza. Bravissimi Vicky Krieps e Danny Huston, oltre allo stesso Morgensen.

The Dead Don’t Hurt : Un western innovativo con una narrazione femminista e romantica - Un racconto d’amore ai margini della storia La trama di “The Dead Don’t Hurt” si sviluppa attorno alla figura di Holger, interpretato da Viggo Mortensen, un immigrato danese che si confronta con le complessità della vita in America durante un periodo turbolento, come quello della Guerra di secessione. (Gaeta.it)

I morti non soffrono/The dead don’t hurt - l’anti western al femminile di Viggo Mortensen che ricorda Million dollar baby - Mortensen compone anche la malinconica colonna sonora. Violenza che porterà all’arrivo di un figlio non voluto e alla relativa vendetta di Olsen. In I morti non soffrono si segue la gagliarda ma dolorosa emancipazione di una donna, la franco-canadese Vivienne (Vicky Krieps), nell’estremo ovest costiero statunitense nel 1860, e del suo fortuito incontro con un altro immigrato, il danese Olsen ... (Ilfattoquotidiano.it)

I morti non soffrono/The dead don’t hurt - il western al femminile di Viggo Mortensen che ricorda Million dollar baby - . Se c’è un dato encomiabile, anti spettacolare, moralmente onesto, in I morti non soffrono/The dead don’t hurt – presentato in queste ore alla Festa di Roma 2024, dopo un’anteprima mondiale a Toronto addirittura del settembre 2023 – è quello di smontare con delicatezza tanti piccoli vetusti incartapecoriti codicilli di genere. (Ilfattoquotidiano.it)