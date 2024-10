Teatro Isa Danieli al Bolivar con A testa alta

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo due grandi concerti, sabato 19 ottobre, alle ore 21.00, arriva il primo evento di cartellone della stagione 2004/2005 del(Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto per il terzo anno consecutivo da Nu’Tracks, con la straordinaria Isanello spettacolo “A– il diritto delle idee e del plurilinguismo del pensiero” di e con Mimmo Maglionico & Pietrarsa e la partecipazione di Gabriel Aguilera, prodotto da Performing Arts. Prendendo spunto dal colpo di stato in Cile, di cui lo scorso anno correva il cinquantesimo anniversario, e guardando con preoccupazione a quanto sta accadendo a due passi dai nostri confini, “A” vuole essere un invito alla resistenza contro chi impone un’unica e sola verità? e al contempo un’occasione di confronto tra i diversi linguaggi musicali e letterari della scena internazionale. Lo spettacolo, in modo leggero.