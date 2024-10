Gaeta.it - Sette auto danneggiate a Napoli: colpo di raptus di un clochard in via San Tommaso d’Aquino

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento sconcertante si è verificato a, dove unha danneggiatomobili, inclusa una pattuglia della Polizia, senza apparente motivo. L’episodio ha attirato l’attenzione non solo per la violenza dell’atto, ma anche per il contesto in cui è avvenuto, creando preoccupazione tra i cittadini. La zona di piazza del Municipio, già nota per essere frequentata da diverse persone, si è trasformata in un teatro di vandalismo che ha destato allarme e curiosità. Il vandalismo in via SanL’episodio si è consumato in via San, una strada centrale di, nei pressi di uffici amministrativi della Polizia. È qui che un uomo, presumibilmente originario dell’est Europa, ha scatenato il suo furioso attacco, colpendo con sanpietrini i parabrezza di vari veicoli parcheggiati.