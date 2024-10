Segui la diretta del processo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la richiesta di detenzione per 6 anni fatta dai pm, oggi in aula a Palermo è il turno della difesa di Matteo Salvini nel processo Open Arms Ilgiornale.it - Segui la diretta del processo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la richiesta di detenzione per 6 anni fatta dai pm, oggi in aula a Palermo è il turno della difesa di Matteo Salvini nelOpen Arms

Processo Amato - il giorno della verità. Attesa per la sentenza : segui la diretta - E ora è arrivato il giorno della verità nel giallo che ha sconvolto Bologna. Sentenza attesa nel pomeriggio. Così l’ha definita nella sua requisitoria la procuratrice aggiunta Morena Plazzi titolare dell’inchiesta con il sostituto Domenico Ambrosino che per Giampaolo Amato, oculista 65enne ex medico della Virtus accusato del duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata 62 anni a sua volta ... (Ilrestodelcarlino.it)

Morì in seguito a una caduta mentre potava un ulivo : imprenditore a processo - LATIANO - Un processo mirerà a individuare eventuali responsabilità penali per la morte bianca di Cotrino Rizzo. L'incidente sul lavoro avvenne il 3 aprile 2021: cadde da un'altezza di tre metri mentre potava. La vittima 59enne morirà il 2 giugno successivo in ospedale. Il gup del tribunale di... (Brindisireport.it)

Compra casa del vicino poi lo perseguita : «Tu e tua madre dovere morire». A processo per stalking - C’è sempre qualcosa che non spiana e dà adito a discussioni. . . OSTRA - Andare d’accordo con i propri vicini non è cosa facile. Stando. Quello che viene contestato ad una donna di 60 anni, finita a processo per stalking nei confronti del figlio della sua vicina di casa, avrebbe superato ogni limite. (Anconatoday.it)