Scoperti a Napoli ricettatori di armi e dispositivi Apple (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri di Napoli hanno arrestato una coppia, marito e moglie, dopo una perquisizione domiciliare alla ricerca di armi eseguita nel quartiere Secondigliano durante la quale sono state trovate tre pistole clandestine, munizionamento di vario genere, un centinaio di dispositivi Apple di illecita provenienza, due orologi Rolex e circa 70mila euro in contanti. Tra le armi sequestrate figura anche una pistola a salve modificata in modo tale da renderla letale e una “penna pistola”, piccola e facilmente occultabile, ma comunque micidiale se utilizzata da una distanza ravvicinata.  I dispositivi rinvenuti, circa 150 tra Iphone 16 ed Apple watch, risultano essere parte della refurtiva rapinata il 18 settembre 2024 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, da un gruppo di banditi entrati in azione armati. Anteprima24.it - Scoperti a Napoli ricettatori di armi e dispositivi Apple Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dihanno arrestato una coppia, marito e moglie, dopo una perquisizione domiciliare alla ricerca dieseguita nel quartiere Secondigliano durante la quale sono state trovate tre pistole clandestine, munizionamento di vario genere, un centinaio didi illecita provenienza, due orologi Rolex e circa 70mila euro in contanti. Tra lesequestrate figura anche una pistola a salve modificata in modo tale da renderla letale e una “penna pistola”, piccola e facilmente occultabile, ma comunque micidiale se utilizzata da una distanza ravvicinata.  Irinvenuti, circa 150 tra Iphone 16 edwatch, risultano essere parte della refurtiva rapinata il 18 settembre 2024 a Castellammare di Stabia, in provincia di, da un gruppo di banditi entrati in azione armati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Capello : “Napoli - risparmio di energie mentali e fisiche e morale alle stelle. Ora può allungare in classifica” - L'articolo Capello: “Napoli, risparmio di energie mentali e fisiche e morale alle stelle. Ai miei tempi, Salvadore giocava anche con un parastinchi sul costato“, ha scherzato l’ex allenatore. Da qui in poi, la profondità della rosa farà la differenza”, ha dichiarato. La Nazionale ha dato morale, in particolare al capitano Di Lorenzo, autore di una doppietta contro Israele. (Napolipiu.com)

Napoli : catturato il latitante Ciro Granillo - figlio del boss Grimaldi. Era ricercato per armi e mafia - Per lui una condanna di tre anni. A Marano, comune in provincia di Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli hanno arrestato Ciro Granillo, 33 anni, figlio naturale del boss Ciro Grimaldi, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan egemone nel quartiere napoletano di Soccavo. (Gazzettadelsud.it)

Marano di Napoli : porto d’armi clandestine e ricettazione : arrestato latitante - Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli. I carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo e dopo lunghe indagini il cerchio si è chiuso a Marano di Napoli. . Marano di Napoli. I militari hanno sorpreso Granillo all’esterno di un esercizio commerciale di via Marano Pianura. (Puntomagazine.it)