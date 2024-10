Rag’N’Bone Man pubblica l’album What Do you Believe in? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fuori oggi What Do you Believe in?, il nuovo album che segna il ritorno del cantante britannico Rag’N’Bone Man Oggi, venerdì 18 ottobre, è uscito What Do you Believe in? (Sony Music), il nuovo album che segna il ritorno dell’acclamato cantante britannico Rag’N’Bone Man. In seguito al successo dei suoi brani What Do You Believe In?, Rush of Blood e l’ultimissimo Pocket, arriva un album profondamente personale che fonde la voce soul di Rag’N’Bone Man con una produzione audace ed efficace. Ancora una volta, Rag’N’Bone Man mostra tutto il suo talento nel mischiare uno storytelling autentico e onesto con una produzione moderna e di ampio respiro, portando i suoi fan nel mondo di questo nuovo album ancora più in profondità. .com - Rag’N’Bone Man pubblica l’album What Do you Believe in? Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fuori oggiDo youin?, il nuovo album che segna il ritorno del cantante britannicoMan Oggi, venerdì 18 ottobre, è uscitoDo youin? (Sony Music), il nuovo album che segna il ritorno dell’acclamato cantante britannicoMan. In seguito al successo dei suoi braniDo YouIn?, Rush of Blood e l’ultimissimo Pocket, arriva un album profondamente personale che fonde la voce soul diMan con una produzione audace ed efficace. Ancora una volta,Man mostra tutto il suo talento nel mischiare uno storytelling autentico e onesto con una produzione moderna e di ampio respiro, portando i suoi fan nel mondo di questo nuovo album ancora più in profondità.

