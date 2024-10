Progetto N2ono, la sinergia nella ricerca tra Sivam e Università Cattolica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dalla sinergia operativa nella ricerca tra Sivam, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie ad un Progetto pilota finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia, è nato il Progetto N2ono, elaborato con lo scopo di introdurre sul mercato una gamma di prodotti Ilpiacenza.it - Progetto N2ono, la sinergia nella ricerca tra Sivam e Università Cattolica Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dallaoperativatra, l’del Sacro Cuore, grazie ad unpilota finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lombardia, è nato il, elaborato con lo scopo di introdurre sul mercato una gamma di prodotti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Progetto N2ono, la sinergia nella ricerca tra Sivam e Università Cattolica - E’ stato elaborato con lo scopo di introdurre sul mercato una gamma di prodotti high-tech, tra cui integratori e mangimi che miglioreranno la captazione dell'azoto ... (ilpiacenza.it)

E’ rosa la Eurospin Verona Run Marathon con le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi - Niente ferma il rosa, niente ferma le donne. Eurospin Verona Run Marathon per il sociale con le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi. Domenica 17 novembre maratona, mezza maratona e Family R ... (corrieredellosport.it)

Tecnologia, attraverso un portale e ti raggiungo dove sei in un balzo. Ecco dove si può fare - Essere in un posto ma trovarsi in un altro non è più solo un desiderio, ma realtà. È accaduto tra città. A Vilnius, capitale della Lituania, nel 2021, ... (corriereadriatico.it)