«Oggi si è poveri lavorando: occorre alzare i salari» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La 23enne Virgina Zilli, candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico ha incontrato i residenti della Farnesiana. «Qui vivono quasi 4000 persone e la maggior parte di loro ha una storia di immigrazione alle spalle – ha specificato un residente di lunga data presente all’incontro Ilpiacenza.it - «Oggi si è poveri lavorando: occorre alzare i salari» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La 23enne Virgina Zilli, candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico ha incontrato i residenti della Farnesiana. «Qui vivono quasi 4000 persone e la maggior parte di loro ha una storia di immigrazione alle spalle – ha specificato un residente di lunga data presente all’incontro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Costa pure una fortuna - poveri Billy e Martina”. Achille Costacurta - il nuovo look ed è pioggia di critiche - E altrettanti commenti sotto i filmati in discoteca a Medellin e quelli con la polizia, anche riferiti ai genitori. Poi i Costacurta sono riapparsi insieme in montagna ma negli ultimi giorni riecco fioccare le indiscrezioni su Achille Costacurta, che nel frattempo è tornato sui social. Credo sia la sua fine. (Caffeinamagazine.it)

Ricchi e Poveri - l'intervista : il successo di oggi - Sanremo - il passato - De André e Franco Gatti - Dopo quasi 60 anni di carriera, stanno vivendo il loro momento d'oro. Merito soprattutto dei giovanissimi che li hanno scoperti, ma anche di un certo quid che c'è sempre stato tra di loro. Da quando erano fidanzatini a Genova fino a oggi, in cui si sentono «madre e figlio». Per sempre. (Vanityfair.it)