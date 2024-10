Nuova struttura comunale, Funaro: "Riorganizzazione per affrontare le prossime sfide" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale di Riorganizzazione della struttura comunale che adotta una Nuova articolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. La Nuova organizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale. Lanazione.it - Nuova struttura comunale, Funaro: "Riorganizzazione per affrontare le prossime sfide" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Quattro macro aree, due nuove direzioni, due uffici speciali e una relazione stretta tra sindaca e direttori per una verifica costante della strategia di governo della città e il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di mandato. È stato definito lo schema generale didellache adotta unaarticolazione e un diverso riparto delle competenze tra i servizi. Laorganizzazione è frutto di un lavoro che ha visto coinvolti l’assessora al personale Laura Sparavigna, la direttrice generale e la direttrice del personale.

Quattro macro aree - nuova struttura al Comune di Firenze - "La nuova organizzazione valorizza le professionalità del Comune - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - grazie anche all'introduzione di 'progetti speciali a tempo' e dei cosiddetti 'ambiti di coordinamento' , funzione quest'ultima strategica per collegare bene più direzioni e realizzare più efficacemente gli obiettivi di rilevanza strategica del mandato. (Lanazione.it)

