New Zealand bastona ancora Ineos Britannia: 6-2, America's Cup ad un passo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Team New Zealand si è portato a un passo dalla conquista della America's Cup: il Defender ha travolto Ineos Britannia in gara-8 e si è così portato in vantaggio per 6-2 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. I detentori della Vecchia Brocca hanno nuovamente bastonato il sodalizio britannico, incapace di tenere testa alla corazzata neozelandese nelle acque di Barcellona, dove è andato in scena un nuovo confronto a senso unico. I Kiwi hanno ora a disposizione cinque match-point: basterà soltanto un successo per difendere il massimo titolo velico in campo internazionale e alzare al cielo la Auld Mug per la terza volta consecutiva (la quinta nella storia).

