Milan, cosa serve a Fonseca? Ordine sicuro: "Per la svolta 2-3 mosse"

Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato sulle frequenze di Radio Radio dicendo la sua sul momento odierno del Milan di Paulo Fonseca

Milan - Gazzetta : Paulo Fonseca a rapporto con Rafael Leao e compagni. Il discorso - Fonseca non sta comunque ricorrendo alle “maniere forti” e ha deciso di non imporre il ritiro venerdì sera, dopo la rifinitura per la gara con l’Udinese. it) Milan, Gazzetta: Paulo Fonseca a rapporto con Rafael Leao e compagni. Da quanto si evince – nel suo discorso alla squadra – l’allenatore lusitano avrebbe forzato la mano sulla fase difensiva, comunicando al reparto che serve maggior ... (Dailymilan.it)

Milan - scatta l’operazione rilancio. Fonseca vuole il miglior Abraham - Per dimenticare il tonfo di Firenze, per riportare ordine e fiducia nello spogliatoio, per restituire serenità all’allenatore tornato nuovamente in discussione. Non è chiaro se il tecnico si sia confrontato durante la pausa con Zlatan Ibrahimovic, apparso in un paio di foto su Instagram scattate per un paio di ferite rimediate in testa. (Sport.quotidiano.net)

Milan - Fonseca non molla : fiducia dalla societĂ . Cosa ha detto alla squadra? - Milan, Paulo Fonseca non molla di un metro e continua a lavorare sulla sua squadra. Dalla societĂ resta totale fiducia nell'allenatore. (Pianetamilan.it)