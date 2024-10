Migranti, Tribunale non convalida trattenimento in Albania al Cpr di Gjader: «Vengono da Paesi non sicuri, tornino in Italia» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti all'interno del centro Italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania.Migranti, Ilmessaggero.it - Migranti, Tribunale non convalida trattenimento in Albania al Cpr di Gjader: «Vengono da Paesi non sicuri, tornino in Italia» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sezione immigrazione deldi Roma non hato ildeiall'interno del centrono di permanenza per il rimpatrio diin

Il tribunale di Roma respinge il trattenimento di migranti nel centro di rimpatrio di Gjader - Albania - Questo episodio evidenzia l’importanza di rafforzare i controlli giudiziari sui procedimenti di detenzione e di incrementare la trasparenza nelle operazioni di rimpatrio che coinvolgono paesi terzi come l’Albania. In una fase in cui il dibattito pubblico sull’immigrazione è particolarmente scottante, i rappresentanti delle ONG hanno evidenziato la necessità di un approccio centrato ... (Gaeta.it)

