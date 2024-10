Quotidiano.net - Massaggio metamerico. La bellezza del viso ora parte da dentro

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una serie di manovre decise, ma non dolorose, per togliere dali segni delle cattive emozioni, distendendone i tratti. "Il– spiega Sandra Casadei, operatrice olistica a Bologna – è una tecnica basata su principi fisiologici che può anche stimolare le strutture facciali a riguadagnare tono e vitalità, in modo totalmente naturale, accarezzando corpo, mente e anima". Ilè lo specchio della nostra interiorità. "Le emozioni negative generano malesseri fisici e contrazioni muscolari del–prosegue l’esperta –. Una condizione nota agli esseri umani, espressa anche nel parlare comune quando diciamo, ad esempio, ’quella cosa mi fa venire la gastrite, oppure ’sei verde dalla rabbia’ oppure hai ’un’espressione preoccupata’.