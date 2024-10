Maltempo, in Liguria muore un uomo di 75 anni (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato ritrovato senza vita l'uomo che era andato in cerca di funghi con un amico in provincia di Genova. Il Maltempo si è spostato in Toscana, numerosi gli smottamenti e allagamenti, allerta per il livello dei fiumi Ilgiornale.it - Maltempo, in Liguria muore un uomo di 75 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato ritrovato senza vita l'che era andato in cerca di funghi con un amico in provincia di Genova. Ilsi è spostato in Toscana, numerosi gli smottamenti e allagamenti, allerta per il livello dei fiumi

Maltempo in Toscana - Liguria ed Emilia-Romagna : si teme per fiumi e torrenti - Da ieri sono stati più di 350 gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana "per i danni causati dall'intenso maltempo" che sta colpendo l'area. it, ha confermato che a causa di questo muro, la saccatura e il ciclone in formazione saranno costretti a scendere verso Sud, tuffandosi nel Mediterraneo. (Iltempo.it)

Maltempo - forti disagi al nord Italia : oltre 350 interventi tra Liguria - Emilia-Romagna e Toscana - Disagi anche in Emilia-Romagna: a Bologna sono stati effettuati 90 interventi, da segnalare a Savigno l’evacuazione di 3 nuclei familiari rimasti isolati a causa dell’esondazione del torrente Samoggia. In tutto nella provincia di Livorno i vigili del fuoco hanno tratto in salvo circa 30 persone messe in difficoltà dall’acqua alta in strade e nei piani bassi delle case. (Lapresse.it)

Emergenza maltempo : esondazioni e tragedie in Liguria e Centro-Nord Italia - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . Danni alle infrastrutture di trasporto Le conseguenze del maltempo si riflettono anche sulle infrastrutture di trasporto, che hanno subito gravi danni. Facebook WhatsApp Twitter Una nuova ondata di maltempo sta flagellando il Centro-Nord Italia, provocando disagi e gravi situazioni di emergenza. (Gaeta.it)