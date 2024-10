Gaeta.it - Luigi Brugnaro in visita notturna a Marghera, al vaglio progetti di riqualificazione urbana

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, il sindaco di Venezia, si è recato nuovamente aper una passeggiatafinalizzata a monitorare i recenti eventi di cronaca che hanno colpito la zona, come l’incendio di due automobili in via del Lavoratore. Questo nuovo sopralluogo si inserisce in un contesto di grande attenzione alle problematiche locali, dove il primo cittadino ha manifestato la sua solidarietà nei confronti della popolazione, ribadendo l’importanza di una risposta forte e tempestiva da parte delle autorità. La passeggiata del sindaco: un percorso simbolico e pratico La passeggiata del sindaco è iniziata nel sottopasso della stazione die ha avuto come obiettivo quello dire i luoghi interessati da interventi pubblici significativi.