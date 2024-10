Libano, l’Iran “pronta a negoziare con Parigi l’applicazione della risoluzione 1701 dell’Onu per un cessate il fuoco in Libano” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Teheran interviene sul conflitto tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano. Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha lasciato intendere – in un’intervista esclusiva rilasciata a Le Figaro a Ginevra – che Teheran sarebbe pronta a negoziare con Parigi un’applicazione della risoluzione 1701 dell’Onu, in cui si prevede che soltanto l’esercito regolare libanese possa essere dispiegato nel sud del Paese. Si tratta, sottolinea Le Figaro, di “una condizione essenziale per un ritorno verso la pace”. Una presa di posizione importante perché l’Iran utilizza il Partito di Dio come longa manus in Libano contro Israele e può influenzarne le decisioni sulla sua presenza nel sud del paese. Ilfattoquotidiano.it - Libano, l’Iran “pronta a negoziare con Parigi l’applicazione della risoluzione 1701 dell’Onu per un cessate il fuoco in Libano” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Teheran interviene sul conflitto tra Israele e Hezbollah nel sud del. Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha lasciato intendere – in un’intervista esclusiva rilasciata a Le Figaro a Ginevra – che Teheran sarebbeconun’applicazione, in cui si prevede che soltanto l’esercito regolare libanese possa essere dispiegato nel sud del Paese. Si tratta, sottolinea Le Figaro, di “una condizione essenziale per un ritorno verso la pace”. Una presa di posizione importante perchéutilizza il Partito di Dio come longa manus incontro Israele e può influenzarne le decisioni sulla sua presenza nel sud del paese.

