361magazine.com - Laura Frosecchi uccisa dal nipote nel negozio, la donna che ha trovato il corpo: «Il suo corpo era in un lago di sangue, ho urlato per lo choc»

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024)è statadalneldi alimentari di famiglia. IlMattia Scutti, 22 anni, è stato arrestato dai carabinieri nell’ortoè statadalmentre si trovava neldi alimentari di famiglia. La tragedia si è consumata nel Fiorentino. Mattia Scutti, 22 anni, è questo il nome del suo assassino, le ha sparato non lasciandole scampo. A trovare il suoin una pozza die senza vita è stata una cliente, che ha dato l’allarme. L’omicidio è avvenuta nella mattinata di giovedì 17 ottobre a Chiesanuova, un paese di collina che si trova vicino alla città. Leggi anche–> Chiara Petrolini, il Riesame ha accolto l’appello della Procura: i giudici hanno disposto la custodia in carcere «L’ho vista in terra, in undi, con la testa nascosta sotto le braccia.