L’Anpi ricorda l’80° della battaglia della Borghesa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ricorre in questi giorni l’80° anniversario della battaglia fra i partigiani e un convoglio militare tedesco sulla via Emilia Pavese all’altezza della strada della Borghesa, nel comune di Rottofreno. All’alba del 16 ottobre 1944 un gruppo di partigiani provenienti dall’alta val Tidone con il vice Ilpiacenza.it - L’Anpi ricorda l’80° della battaglia della Borghesa Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ricorre in questi giorni° anniversariofra i partigiani e un convoglio militare tedesco sulla via Emilia Pavese all’altezzastrada, nel comune di Rottofreno. All’alba del 16 ottobre 1944 un gruppo di partigiani provenienti dall’alta val Tidone con il vice

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fake News Festival, a Campoformido esperti a confronto su comunicazione e verità - Il 19 ottobre si avvicina e con esso un evento di grande importanza dedicato alla comunicazione politica e alle fake news. A Campoformido, presso la Sala della Canonica, si terrà un incontro esclusivo ... (nordest24.it)

Monza, 4 Ristoranti torna in tv con lo chef Alessandro Borghese: una sfida tra risotto alla luganega e torta paesana - Il talent culinario che propone sfide tra ristoratori della stessa città per la prima volta in chiaro su Tv8. Una serata tra storia, tradizione e gusto ... (ilgiorno.it)

Rossobruni anti-LGBTI italiani nel nome di Putin, così destra e sinistra estreme vanno insieme: “Arrogante propaganda omosessuale” - Rossobruni compatti e uniti contro le richieste di diritti della popolazione LGBTIAQ+. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, si è pubblicamente schierato con Marco Rizzo, coordinatore di ... (gay.it)