Ilfoglio.it - La tv s’è mangiata i comici

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Conosciamo tutti qualcuno che ogni tanto ci gira un video su WhatsApp o Instagram caldeggiando le prodezze comiche dello YouTuber, influencer, TikToker di turno: “Guardalo! Ti fa ammazzare dalle risate!!!”. E a volte sì, per carità, fa anche ridere. Altre meno. Altre per niente e siamo un po’ in difficoltà, “sìssì simpatico”. Si comincia con un video, poi si scivola in una galassia di nickname, nomi d’arte, sigle e siglette che a noi che sul telefono ancora ci scambiamo vecchi sketch di Proietti o “Amici miei” non dicono granché. Un mondo di cicciaalsugo97, bomber90, rossellastracciatella, presto sostituiti da altri, per cui volendo non si fa neanche in tempo ad appassionarsi troppo. Sui social latà nasce già a forma di meme: scenette, barzellettine, monologhi con gli effettini e le faccette. Poi pescando a strascico nel mucchio anche cose brillanti, certo. C’è di tutto.