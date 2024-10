Il Libano denuncia le interferenze dell'Iran (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primo ministro libanese ha denunciato la "palese interferenza" dell'Iran dopo i commenti di un funzionario Iraniano che si è dichiarato pronto a negoziare un cessate il fuoco in Libano e ha chiesto la convocazione dell'incaricato d'affari Iraniano a Beirut. Questa è la prima volta che Najib Europa.today.it - Il Libano denuncia le interferenze dell'Iran Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primo ministro libanese hato la "palese interferenza"dopo i commenti di un funzionarioiano che si è dichiarato pronto a negoziare un cessate il fuoco ine ha chiesto la convocazione'incaricato d'affariiano a Beirut. Questa è la prima volta che Najib

Netanyahu autorizza attacchi in Iran e denuncia minacce da Hezbollah in Libano - Israele ha ribadito che le proprie operazioni contro Hezbollah non mirano a colpire le forze Unifil, e ogni incidente avvenuto in tal senso sarà sottoposto a un’esaminazione approfondita. Il governo israeliano sta quindi valutando quale sarà la linea di azione più appropriata, lasciando però un velo di ambiguità riguardo i tempi e i metodi di attuazione. (Gaeta.it)

Libano - Unifil denuncia : «Ferito un altro peacekeeper. Le sue condizioni sono stabili» - L’IDF non ha rilasciato immediatamente un commento ufficiale sulla raccomandazione di evacuazione. . A informare sulle sue condizioni è l’Unifil stessa, su X. I rifugiati siriani sfollati, che lavoravano nei campi agricoli del villaggio di Wazzani, stanno lasciando l’area dopo che alcuni volantini lanciati dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno richiesto l’evacuazione. (Open.online)

Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia : “Feriti i soccorritori”. Unifil - 40 nazioni condannano gli attacchi - The official National News Agency (NNA) said "Israeli warplanes. carried out a strike that targeted the centre of the marketplace" in Nabatiyeh, an important south Lebanon city located around 12 kilometres from the border with Israel. Una nota spiega: "Mentre la squadra era alla ricerca di vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, ferendo i soccorritori e causando danni ... (Quotidiano.net)