La mancanza di chiarezza normativa e la difficoltà nell'avere risposte 'coordinate e bilanciate' dai regolatori europei sta ostacolando l'adozione di tecnologie innovative da parte delle aziende europee, secondo il dirigente di Meta "L'Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l'Europa di Meta, parlando

Ia : Reinisch (Meta) : “Lentezza e incertezza Ue bloccano crescita delle pmi tech” - (Adnkronos) – “L’Europa è avviluppata in una rete normativa che manca di chiarezza". Così Markus Reinisch, Vice President Public Policy per l’Europa di Meta, parlando ad Adnkronos ai margini della conferenza Comolake delle ragioni che impediscono all’azienda di lanciare in Ue il suo nuovo modello di intelligenza artificiale multimodale Llama 3. (Webmagazine24.it)

Meta mette in luce le sfide normative europee per il lancio di Llama 3.2 : l’intervento di Markus Reinisch - Questi sistemi possono quindi diventare la chiave per superare gli ostacoli imposti dalle normative esistenti. La discussione si sposta sul costo elevato della creazione di modelli di base per l’IA. I regolamenti attuali, secondo il dirigente, sembrano essere più adatti per settori che avanzano lentamente, piuttosto che per un campo innovativo e dinamico come quello della tecnologia. (Gaeta.it)

