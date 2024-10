Gestazione per altri . La storia di Cristiano: "Nostro figlio un dono. Non è nato da un reato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Dopo l’approvazione della proposta di legge, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Sarah: ’E’ stato un onore portare Tommaso nella nostra famiglia. Lo rifarei altre mille volte’". E’ stata una Gestazione per altri "solidale e altruistica", racconta Cristiano Fico, 48 anni, papà del piccolo Tommaso insieme al marito Massimiliano Rossi. Raggiungiamo al telefono il carrarino Fico – residente a Prato, nella nostra città come pendolare, visto che lavora come restauratore a Pisa, e già referente per le Famiglie Arcobaleno in Toscana – all’indomani dell’approvazione in Senato della proprosta di legge di FdI che rende la maternità surrogata un reato universale, punibile anche per chi l’ha praticata all’estero. Lanazione.it - Gestazione per altri . La storia di Cristiano: "Nostro figlio un dono. Non è nato da un reato" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Dopo l’approvazione della proposta di legge, abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Sarah: ’E’ stato un onore portare Tommaso nella nostra famiglia. Lo rifarei altre mille volte’". E’ stata unaper"solidale e altruistica", raccontaFico, 48 anni, papà del piccolo Tommaso insieme al marito Massimiliano Rossi. Raggiungiamo al telefono il carrarino Fico – residente a Prato, nella nostra città come pendolare, visto che lavora come restauratore a Pisa, e già referente per le Famiglie Arcobaleno in Toscana – all’indomani dell’approvazione in Sedella proprosta di legge di FdI che rende la maternità surrogata ununiversale, punibile anche per chi l’ha praticata all’estero.

