Forlimpopoli visita guidata al monastero

Il ciclo di incontri 'Le Vie dell'Anima' continua con l'appuntamento di domani al monastero di San Giovanni Battista in via Saffi a Forlimpopoli con la visita guidata al Giardino delle monache. La visita, inserita anche tra gli appuntamenti di 'Monasteri Aperti' della regione Emilia Romagna, sarà condotta a partire dalle 10,30 dal professor Lorenzo Aldini che illustrerà il giardino interno al convento delle monache Agostiniane, dando particolare risalto alla tradizione monastica della città. L'iniziativa, gratuita, necessita di prenotazione al 349 4755131. L'incontro potrà continuare all'interno del monastero con un pranzo, dal costo di 35 euro, preparato e servito dallo staff del ristorante 'Quel che passa il Convento' attivo durante la Festa Artusiana.

