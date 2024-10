Ilfattoquotidiano.it - Droni suicidi: componenti prodotti in Cina e assemblati dalle donne africane. Gli Stati Uniti colpiscono altre due aziende cinesi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Armi diventate fondamentali nella guerra tra Russia e Ucraina, impiegate da entrambi i lati del conflitto per deciderne l’esito, sono i. La scorsa notte il Tesoro degliper la prima volta ha deciso di colpire direttamente leche produconoper uno deid’attacco a lungo raggio che l’esercito russo fa volare nei cieli ucraini. Si tratta di uno dei velivoli della serie Garpiya, che è stato “progettato e sviluppato da esperti, prodotto in fabbrichein collaborazione condella Difesa russa”. Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato Usa, ha detto: “È la prima volta che abbiamo visto effettivamente un’azienda cinese produrre un’arma utilizzata sul campo di battaglia”, il Garpiya è stato “utilizzato per distruggere infrastrutture critiche e ha causato vittime di massa” in Ucraina.