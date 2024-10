Diretta F1 Gp Austin oggi: prove libere live (Di venerdì 18 ottobre 2024) Austin, 18 ottobre 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte da Austin. Nel Gran premio degli Usa tutto è pronto per un nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris: il campione del mondo cerca di difendere la leadership in classifica nonostante una Red Bull in chiara difficoltà, il britannico invece vola sulle ali dell’entusiasmo grazie anche a una super McLaren. In mezzo c’è la Ferrari, decisa a recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana a stelle e strisce. “Altri sono più forti ma noi non molleremo”, le parole di Charles Leclerc. Il pilota della Rossa, nel weekend che segna il ritorno della Sprint Race, si augura “di vincere sia sabato sia domenica, così da fare un dono a me e a tutti i tifosi. Le ultime gare sono state abbastanza positive – ha proseguito – ma abbiamo visto che c'è una McLaren molto forte e lo è anche la Red Bull. Sport.quotidiano.net - Diretta F1 Gp Austin oggi: prove libere live Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte da. Nel Gran premio degli Usa tutto è pronto per un nuovo capitolo del duello tra Max Verstappen e Lando Norris: il campione del mondo cerca di difendere la leadership in classifica nonostante una Red Bull in chiara difficoltà, il britannico invece vola sulle ali dell’entusiasmo grazie anche a una super McLaren. In mezzo c’è la Ferrari, decisa a recitare un ruolo da protagonista nel fine settimana a stelle e strisce. “Altri sono più forti ma noi non molleremo”, le parole di Charles Leclerc. Il pilota della Rossa, nel weekend che segna il ritorno della Sprint Race, si augura “di vincere sia sabato sia domenica, così da fare un dono a me e a tutti i tifosi. Le ultime gare sono state abbastanza positive – ha proseguito – ma abbiamo visto che c'è una McLaren molto forte e lo è anche la Red Bull.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : le prove libere in DIRETTA - Si tratta del diciannovesimo appuntamento della stagione 2024 e sarà il quarto weekend sprint di un calendario che ne prevede sei. . Sportface. Team e piloti avranno dunque una sola sessione di prove libere, prima di vedersi impegnati nella serrata programmazione che impone il fine settimana. it! La sessione inizierà a momenti The post LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: le prove libere in ... (Sportface.it)

Formula 1 2024 - in diretta GP USA Sky Sport e NOW - Austin Sprint LIVE in chiaro TV8 - 30 per le prime libere. Il weekend del COTA, che prevede il formato della Sprint, inizia giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 20. In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge. 30. 30 appuntamento con le qualifiche sprint, che sanciranno l’ordine della gara breve in programma sabato alle ... (Digital-news.it)

F1 - qualifiche sprint GP Stati Uniti Austin oggi in tv : orari - programma e come seguirle in diretta - La sessione non mette in palio la pole position e la tradizionale premiazione con il ruotino, riservata alle qualifiche del sabato. La F1 raggiunge il circuito texano del COTA, ad Austin, in occasione del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, il Gran Premio degli Stati Uniti. La sessione sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, disponibili previo ... (Sportface.it)