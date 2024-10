Covid, la variante Xec fa aumentare i contagi anche grazie a un sintomo ignorato e mai visto prima: la perdita di appetito (Di venerdì 18 ottobre 2024) Covid, la variante Xec fa aumentare i contagi: quali sono i sintomi Già da diverse settimane la variante Xec sta facendo risalire i contagi Covid in Italia anche grazie a un sintomo poco comune e quindi spesso sottovalutato: la perdita di appetito. Secondo l’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute “L’indice di trasmissibilità (Rt) all’8 ottobre è pari a 1,06 (1,00-1,13), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente; l’incidenza di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 10-16 ottobre è pari a 19 casi per 100mila abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (20 casi per 100mila abitanti nella settimana 3-9 ottobre)”. Al 16 ottobre, si legge nel report, “l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,8%, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (3,5% al 9 ottobre). Tpi.it - Covid, la variante Xec fa aumentare i contagi anche grazie a un sintomo ignorato e mai visto prima: la perdita di appetito Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), laXec fa: quali sono i sintomi Già da diverse settimane laXec sta facendo risalire iin Italiaa unpoco comune e quindi spesso sottovalutato: ladi. Secondo l’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute “L’indice di trasmissibilità (Rt) all’8 ottobre è pari a 1,06 (1,00-1,13), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente; l’incidenza di casi diagnosticati e segnalati nel periodo 10-16 ottobre è pari a 19 casi per 100mila abitanti, stabile rispetto alla settimana precedente (20 casi per 100mila abitanti nella settimana 3-9 ottobre)”. Al 16 ottobre, si legge nel report, “l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 3,8%, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (3,5% al 9 ottobre).

Covid - la sottovariante "Xec" è arrivata in Romagna. Contagiato il medico : "Vi spiego i miei sintomi" - . Con l'alternarsi di freddo e caldo c'è già chi, in anticipo sui tempi, si è ammalato sperimentando i nuovi virus in circolazione. Stiamo parlando della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate Omicron. (Riminitoday.it)

Covid - in Romagna circola la variante "Xec" : il primo contagiato è il professor Sambri. "Non ha caratteristiche preoccupanti" - Sono numerosi i forlivesi che in questi giorni stanno facendo i conti con febbre, tosse, raffreddore ed altri sintomi influenzali. . Con gli sbalzi di temperatura c'è chi sta sperimentando i nuovi virus in circolazione. Senza dimenticare il covid, che in circolazione con la sottovariante denominata. (Forlitoday.it)

Covid - prende piede la variante Xec : il primo contagiato in Romagna è proprio il prof Sambri. "Proteggete i fragili" - Con l'alternarsi di freddo e caldo c'è già chi, in anticipo sui tempi, si è ammalato sperimentando i nuovi virus in circolazione. . . . Stiamo parlando della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate Omicron. (Cesenatoday.it)