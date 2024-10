Cani, gatti, conigli e iguana presto potrebbero entrare in Parlamento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre i partiti discutono di riforme istituzionali e del ruolo di un Parlamento ormai ridotto a passacarte del governo di turno, c'è chi punta a cambiare i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, permettendo ai nostri amici a quattro zampe di varcare le soglie dei Europa.today.it - Cani, gatti, conigli e iguana presto potrebbero entrare in Parlamento Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre i partiti discutono di riforme istituzionali e del ruolo di unormai ridotto a passacarte del governo di turno, c'è chi punta a cambiare i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, permettendo ai nostri amici a quattro zampe di varcare le soglie dei

6 Droni militari americani Reaper venduti all’Italia per 738mln di $ - Avs : "contratto chiuso senza parere del Parlamento?" - la Difesa : "trattativa in corso" - 6 droni militari americani strategici modello MQ-9 'Reaper', sono stati venduti al Governo italiano per 738mln di dollari (prezzo non solo dei droni, ma di tutto il sistema d'arma), nel quadro di un accordo bilaterale tra Stati Uniti e Italia. In un comunicato, il Dipartimento di Stato americano ha . (Ilgiornaleditalia.it)

“Basta con i cani randagi” : il parlamento turco approva l’eutanasia per i malati terminali e per quelli troppo aggressivi. Polemiche : “È uno sterminio di massa” - Polemiche in Turchia per la decisione del parlamento, la Grande Assemblea Nazionale, di approvare una nuova legge sulla “protezione degli animali” che prevede l’eutanasia per i cani randagi che sono malati terminali, pongono un rischio per la salute pubblica o sono troppo aggressivi per essere controllati. (Ilfattoquotidiano.it)

Il parlamento turco approva l'eutanasia per i cani randagi - Lo riportano vari media turchi, facendo sapere che i primi 5 articoli della proposta di emendamento del partito Akp del presidente. Il parlamento turco ha approvato alcuni emendamenti alla legge sulla «protezione degli animali" tra cui uno che prevede l’eutanasia per i cani randagi che sono malati terminali, pongono un rischio per la salute pubblica o sono troppo aggressivi per essere controllati. (Gazzettadelsud.it)