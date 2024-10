Camera Penale irpinia aderisce allo sciopero di tre giorni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Camera Penale irpina, con una nota firmata dal presidente Gaetano Aufiero e dal segretario Costantino Sabatino, ha comunicato la propria adesione alla astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati in materia Penale deliberata dall’unione delle camere penali italiane per i giorni 4-5-6 novembre 2024. Anteprima24.it - Camera Penale irpinia aderisce allo sciopero di tre giorni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLairpina, con una nota firmata dal presidente Gaetano Aufiero e dal segretario Costantino Sabatino, ha comunicato la propria adesione alla astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati in materiadeliberata dall’unione delle camere penali italiane per i4-5-6 novembre 2024.

