Biden in Germania per ribadire il sostegno all’Ucraina

Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Germania. Durante la sua visita, Biden incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. I quatto leader discuteranno di Ucraina e Medio Oriente.

Germania - presidente Steinmeier consegna Croce al merito a Biden - Lo ha detto il presidente. “Sono sopraffatto non solo per l’onorificenza ma anche per le sue parole”. BERLINO, 18 OTT – “Un’Europa unita resta il compito del nostro tempo”. . . Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, a Berlino, al castello di Bellevue, ricordando il Muro che divideva la città fra est e ovest. (Imolaoggi.it)

Putin “dialoga” con Scholz mentre Biden è atteso in Germania - Foto Ansa/Epa Sergey BobylevIl conflitto ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi decenni, con milioni di persone sfollate ed espatriate e interi villaggi rasi al suolo. Il presidente russo Vladimir Putin. Nelle ultime ore, le forze di Mosca hanno intensificato gli attacchi nell’Est dell’Ucraina, colpendo la regione di Donetsk, nel Donbass. (Velvetmag.it)

Il presidente Usa Biden atteso in Germania venerdì - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso in Germania venerdì, stando ad una fonte governativa tedesca. Tuttavia, l'incontro originariamente previsto a Ramstein dei capi di Stato e di governo occidentali per sostenere l'Ucraina non dovrebbe essere riprogrammato. Invece della visita di Stato è ora prevista una visita di lavoro notevolmente ridotta, è stato comunicato a Berlino, ... (Quotidiano.net)