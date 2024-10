Bari, giovane soccorso in mare con le mani legate. “Aggredito da un gruppo di persone” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bari, 18 ottobre 2024 – È stato soccorso da un pescatore dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate e, secondo quanto lui stesso ha raccontato, dopo essere rimasto vittima di un'aggressione. È successo a Bari, dove un 19enne di origini sudanesi, con regolare permesso di soggiorno, è stato tratto in salvo in stato di ipotermia e ormai privo di sensi. Il ragazzo era incastrato con una gamba tra gli scogli e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è giunto anche il personale del 118 che lo ha stabilizzato e portato in ospedale perché ferito. Una volta ripresosi, il giovane ha riferito di essere stato accerchiato, picchiato, legato e poi lanciato sugli scogli da un gruppo di persone. Quotidiano.net - Bari, giovane soccorso in mare con le mani legate. “Aggredito da un gruppo di persone” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – È statoda un pescatore dopo essere rimasto in acqua per ore con lee, secondo quanto lui stesso ha raccontato, dopo essere rimasto vittima di un'aggressione. È successo a, dove un 19enne di origini sudanesi, con regolare permesso di soggiorno, è stato tratto in salvo in stato di ipotermia e ormai privo di sensi. Il ragazzo era incastrato con una gamba tra gli scogli e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è giunto anche il personale del 118 che lo ha stabilizzato e portato in ospedale perché ferito. Una volta ripresosi, ilha riferito di essere stato accerchiato, picchiato, legato e poi lanciato sugli scogli da undi

