Andrea Delogu riceve un mazzo di fiori anonimo e sui social denuncia: «È fuori luogo e mette le persone in allerta. Il fatto che tu sappia dove abito mi agita» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La conduttrice ha denunciato il «romanticismo tossico» di chi si nasconde dietro l'anonimato, anche quando si tratta di gesti che appaiono innocui. Non lo sono, perché lasciano immaginare scenari potenzialmente pericolosi, a partire dallo stalking Vanityfair.it - Andrea Delogu riceve un mazzo di fiori anonimo e sui social denuncia: «È fuori luogo e mette le persone in allerta. Il fatto che tu sappia dove abito mi agita» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La conduttrice hato il «romanticismo tossico» di chi si nasconde dietro l'anonimato, anche quando si tratta di gesti che appaiono innocui. Non lo sono, perché lasciano immaginare scenari potenzialmente pericolosi, a partire dallo stalking

