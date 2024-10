Alberi tagliati a Portonovo, il Wwf non ci sta e attacca: “Subito l’accesso agli atti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancona, 18 ottobre 2024 – Il Wwf, tramite il suo delegato regionale Tommaso Rossi, annuncia la richiesta dell’accesso agli atti per il taglio degli Alberi a Portonovo, “autorizzato dal Parco del Conero senza procedere a Valutazione di incidenza” per realizzare un campo da tennis su cui girare una scena del nuovo film con Pierfrancesco Favino. “Ma davvero pensano di trattarci come grulli?!”, sbotta Rossi. “Alla riunione del Parco del Conero con le associazioni ambientaliste, solo pochi giorni fa, a me, che stigmatizzavo il fatto che le prescrizioni indicate alla società produttrice del film non avessero carattere cogente e di fatto fossero rimesse al buon cuore della Indigo film, è stato risposto che eventualmente non le avessero effettivamente realizzate, sarebbe stato il Comune a farsene carico”. Ilrestodelcarlino.it - Alberi tagliati a Portonovo, il Wwf non ci sta e attacca: “Subito l’accesso agli atti” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancona, 18 ottobre 2024 – Il Wwf, tramite il suo delegato regionale Tommaso Rossi, annuncia la richiesta delper il to degli, “autorizzato dal Parco del Conero senza procedere a Valutazione di incidenza” per realizzare un campo da tennis su cui girare una scena del nuovo film con Pierfrancesco Favino. “Ma davvero pensano di trattarci come grulli?!”, sbotta Rossi. “Alla riunione del Parco del Conero con le associazioni ambientaliste, solo pochi giorni fa, a me, che stigmatizzavo il fatto che le prescrizioni indicate alla società produttrice del film non avessero carattere cogente e di fatto fossero rimesse al buon cuore della Indigo film, è stato risposto che eventualmente non le avessero effettivamente realizzate, sarebbe stato il Comune a farsene carico”.

Alberi tagliati a Portonovo - il sindaco non sapeva nulla : «Siamo su Scherzi a Parte?» - ANCONA - Durante la commissione ad hoc di ieri il sindaco di Ancona ha dichiarato di non essere stato a conoscenza dell'abbattimento degli alberi a Portonovo, nonostante fossero beni di proprietà comunale. "Non ero informato della situazione," ha affermato il primo cittadino, suscitando... (Anconatoday.it)

Alberi tagliati a Portonovo. Il Parco finisce nel mirino : "Nessuna trasparenza" - Non è stato dato il giusto spazio al dibattito pubblico e alla consultazione con le comunità locali e gli esperti, lasciando la cittadinanza all’oscuro di un tema così delicato. Inoltre, secondo il Delegato Tommaso Rossi, "inadeguata sarebbe stata la comunicazione dell’ente Parco e dell’amministrazione comunale di Ancona riguardo a questa decisione. (Ilrestodelcarlino.it)

Alberi tagliati alle Terrazze di Portonovo - l’informativa dei carabinieri forestali arriva in Procura - . . ANCONA - Tre sanzioni per non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione sul taglio degli alberi alle Terrazze di Portonovo. Le altre due saranno per la Indigo Film, la casa di produzione. Sono in “viaggio” e una toccherà al Comune di Ancona che risponderà in solido come proprietario del terreno. (Anconatoday.it)