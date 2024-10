A Palazzolo, la compagnia teatrale Maravee con "Ridi e clamà int a ridi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Palazzolo dello Stella, ospiterà attraverso l' Assessorato alla Cultura, la compagnia teatrale Teatro Maravee, sabato 26 ottobre, alle 20.45, nell' Aula Magna dell 'Istituto Scolastico. La compagnia di Osoppo presenterà lo spettacolo “ridi e clamà int a ridi”, commedia in lingua Udinetoday.it - A Palazzolo, la compagnia teatrale Maravee con "Ridi e clamà int a ridi" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune didello Stella, ospiterà attraverso l' Assessorato alla Cultura, laTeatro, sabato 26 ottobre, alle 20.45, nell' Aula Magna dell 'Istituto Scolastico. Ladi Osoppo presenterà lo spettacolo “int a”, commedia in lingua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biella, grave bambino di 8 anni aggredito da un cane. Gli ultimi casi precedenti - Il piccolo ferito in modo grave dopo che un cane di grossa taglia l’ha morso alla testa durante una festa in casa: è stato portato in ospedale in codice rosso. Nel 2024 sono diversi gli episodi di bam ... (tg24.sky.it)

Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi il procuratore Maurizio De Lucia per il libro “La Cattura” - Maddaloni (Caserta) - Nell’ambito delle iniziative che il “Villaggio” promuove già dal 2015 per la promozione e la diffusione tra i propri studenti ... (pupia.tv)

Incidente sul lavoro, muore operaio ad Alcamo - Ennesima tragedia in Sicilia, questa volta ad Alcamo, dove è morto un operaio edile. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l’operaio sarebbe caduto giù dal tetto di una casa. Ancora non so ... (ragusah24.it)