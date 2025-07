agerola sui sentieri degli dei 2025 con negrita arisa leali mrrain

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Agerola sui sentieri degli Dei 2025, il festival che anima l’Alta Costiera Amalfitana dal 16 luglio al 14 settembre. Quattordici anni di musica, cultura e paesaggi mozzafiato, con protagonisti artisti come **Negrita**, **Arisa**, **Leali** e **Mrrain**. Un evento imperdibile tra panorami da sogno e performance straordinarie: scopri il programma completo e lasciati conquistare dalla magia dell’estate italiana.

Il programma completo e la line up di Agerola sui sentieri degli Dei 2025– Festival dell’Alta Costiera Amalfitana. Agerola, dal 16 luglio al 14 settembre 2025. Torna per la sua quattordicesima edizione Agerola sui sentieri degli Dei 2025– Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana. Adagiata a 600 metri d’altitudine, tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, Agerola è un balcone naturale sospeso tra cielo e mare, un luogo che sembra scolpito dalla mano degli dèi per unire l’incanto del paesaggio con l’autenticità dell’anima mediterranea. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu