Diogo Jota è morto Locatelli esprime il cordoglio per la scomparsa dell’attaccante lusitano | Preghiamo per voi e per la vostra famiglia Il messaggio sui social

Il mondo del calcio si stringe in lutto per la tragica perdita di Diogo Jota, talento portoghese del Liverpool. La sua scomparsa ha sconvolto fan e colleghi, tra cui Manuel Locatelli, che ha voluto rendere omaggio con parole piene di affetto e rispetto. In momenti come questi, il ricordo e la solidarietà si rivelano fondamentali per affrontare il dolore. Preghiamo per voi e per la vostra famiglia, affinché troviate conforto e forza nel ricordo di Diogo Jota.

Diogo Jota è morto, Locatelli ha deciso di tributare la memoria dell’attaccante portoghese del Liverpool con un messaggio molto toccante. Cos’ha scritto. La tragica morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha colpito profondamente il mondo del calcio, lasciando un grande vuoto. Dopo aver appreso della notizia, Manuel Locatelli ha voluto rendere omaggio al compagno di sport con un gesto di solidarietà . Il centrocampista della Juve, attraverso il proprio account Instagram, ha condiviso una foto in bianco e nero con una scritta. Questo gesto ha toccato profondamente i tifosi, che hanno apprezzato il sostegno del giocatore bianconero nei confronti della famiglia Jota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diogo Jota è morto, Locatelli esprime il cordoglio per la scomparsa dell’attaccante lusitano: «Preghiamo per voi e per la vostra famiglia». Il messaggio sui social

In questa notizia si parla di: jota - attaccante - diogo - morto

È morto Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool vittima di un incidente stradale - La triste notizia ha sconvolto il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, ha perso la vita in un incidente stradale.

LUTTO - Tragico incidente stradale in Spagna: è morto Diogo Jota, l'attaccante aveva 28 anni https://ift.tt/IihWQqO Vai su X

Siamo senza parole. Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Il calciatore era in macchina con il fratello che ha perso anche lui la vita, dopo l’incidente l’auto è sta Vai su Facebook

Tragedia in Spagna: morto in un incidente Diogo Jota, attaccante del Liverpool; Tragedia nel mondo del calcio: morto l’attaccante del Liverpool Diogo Jota; Tragedia in Spagna: morto in incidente stradale il calciatore Diogo Jota del Liverpool.

Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui - Un tragico incidente, secondo quanto riportato dai media iberici, il calciatore portoghese del Liverpool Diogo Jota è morto a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto nel corso della not ... Segnala msn.com

Chi era Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool morto a 28 anni in un incidente stradale: si era sposato da 10 giorni - Tragedia nella notte, un incidente stradale in Spagna costa la vita Diogo Jota, il 28enne attaccante portoghese del Liverpool e della sua nazionale. Secondo affaritaliani.it