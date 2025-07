European Prize for Women Innovators | aperte le candidature per il 2026 Premi fino a 100mila euro

Sei una donna innovatrice con un progetto rivoluzionario? La Commissione europea apre le candidature per l’European Prize for Women Innovators 2026, offrendo premi fino a 100.000 euro. Un’occasione unica per riconoscere e sostenere le menti femminili che guidano il cambiamento nei settori della tecnologia, scienza e imprenditoria. Non perdere questa opportunità: il futuro dell’innovazione può essere anche nelle tue mani.

La Commissione europea ha aperto ufficialmente le candidature per l’edizione 2026 dello E uropean Prize for Women Innovators, promosso dallo European Innovation Council (EIC) in collaborazione con l’ European Institute of Innovation and Technology (EIT). L’iniziativa punta a riconoscere e sostenere le donne che si distinguono per il loro impatto innovativo nei settori della tecnologia, della scienza e dell’imprenditoria, contribuendo in modo significativo alla transizione verde e digitale dell’Europa. Con questo premio, l’UE intende non solo premiare l’eccellenza femminile nel mondo dell’innovazione, ma anche incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne nei settori scientifici e tecnologici, offrendo loro visibilità e ispirando le future generazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

