Ex Ilva Legambiente | per la transizione utilizzare il biometano invece del gas Stop al carbone

Il futuro di Taranto passa attraverso scelte lungimiranti e sostenibili. Mentre il Ministro Urso insiste sulla necessità di una nave rigassificatrice, Legambiente e altri esperti sottolineano l’importanza di alternative concrete come il biometano, che possa sostituire il gas fossile e contribuire alla decarbonizzazione. È essenziale puntare su soluzioni eco-compatibili, garantendo trasparenza e chiarezza sui reali bisogni energetici della città, affinché la transizione sia davvero giusta e duratura.

Rispetto al gas necessario, come soluzione transitoria, per avviare il processo di decarbonizzazione e, in particolare, la produzione di preridotto (DRI), vogliamo in primo luogo sottolineare che, mentre il Ministro Urso continua a rimarcare la indispensabilità di una nave rigassificatrice a Taranto, da nessuna parte vengono fornite informazioni certe circa la quantità di gas che sarebbe necessario e, soprattutto, a partire da quale anno e fino a quando, né, tantomeno, si indica perché non possa essere utilizzato il gas che già arriva in Pugli a ad esempio con TAP. L'avvio dell'utilizzo dell'idrogeno verde per la produzione di preridotto, poi, non viene mai menzionato ed il riferimento legislativo che lo indicava è stato addirittura soppresso.

